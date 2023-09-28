İstanbul'da sel felaketi! Arnavutköy'de öğrenciler velilerin kucaklarında tahliye edildi... Kentte başlayan sağanak yağışın ardından vatandaşlar Arnavutköy'de yolda kalırken okuldan çıkan öğrenciler velilerin yardımıyla okuldan çıkarıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Türkiye'de kavurucu sıcakların etkisi yavaş yavaş azalıyor...

Bunun ardından İstanbul başta olmak üzer birçok kentte sağanak yağış etkisini gösteriyor.

Meteoroloji'nin İstanbul uyarısı etkisini gösterdi.

Birçok ilçe göle döndü

İstanbul'un birçok ilçesinde öğleden sonra yağış başladı.

Büyükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy, Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa’da etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü.

Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Hızlanan sağanak, yollardan taştı. Evleri ve iş yerlerini basan sular, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Öğrenciler kucaklarda tahliye etti

Arnavutköy'de sağanak yağışın etkisiyle yollar göle döndü.

Araçlar yollarda kalırken, okulda mahsur kalan öğrencileri itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tahliye etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)