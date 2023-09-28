İHA
Türkiye'de kavurucu sıcakların etkisi yavaş yavaş azalıyor...
Bunun ardından İstanbul başta olmak üzer birçok kentte sağanak yağış etkisini gösteriyor.
Meteoroloji'nin İstanbul uyarısı etkisini gösterdi.
Birçok ilçe göle döndü
İstanbul'un birçok ilçesinde öğleden sonra yağış başladı.
Büyükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy, Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa’da etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü.
Vatandaşlar zor anlar yaşadı
Hızlanan sağanak, yollardan taştı. Evleri ve iş yerlerini basan sular, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Öğrenciler kucaklarda tahliye etti
Arnavutköy'de sağanak yağışın etkisiyle yollar göle döndü.
Araçlar yollarda kalırken, okulda mahsur kalan öğrencileri itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tahliye etti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)