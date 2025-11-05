İstanbul'da servis bekleyen çocuğu takip etti: Annesi gelince kaçtı Avcılar'da okula gitmek için evinin önünde servisini bekleyen 10 yaşındaki öğrenci, kendisini takip edip yanına çağıran bir kişiyi fark edince korkarak annesine haber verdi. Şüpheli, öğrenci servisi ve annenin geldiğini görünce kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Göster Hızlı Özet Avcılar'da 10 yaşındaki bir kız çocuğu, okula gitmek için servisini beklerken kendisini takip eden ve yanına çağıran bir kişiyi fark edip, korkarak annesine bildirdi.

Şüpheli, öğrenci servisi ve annenin geldiğini görünce kaçtı; yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Aile, polise şikayette bulundu; şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. İstanbul Avcılar'da ortaokul 1'inci sınıfa giden 10 yaşındaki kız, okul servisine binmek için evlerinin önünde beklemeye başladı. Bu sırada sokağa gelen bir kişi, öğrencinin yanına gelerek konuşmak istediğini söyleyip, ısrarla yanına çağırdı. SERVİS GELİNCE TAKİBİ BIRAKTI Şüpheliden korkan kız, binaya girerek annesine haber verdi. Bu sırada sokakta beklemeye devam eden şüpheli, servisin gelmesiyle hızla uzaklaştı. Sokağa çıkan anne, şüphelinin peşinden giderken öğrenci servise bindi. O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA Öğrencinin ailesi, çocuklarının kaçırılma girişiminde bulunmasının ardından polise giderek şikayetçi olurken yaşananlar, binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

