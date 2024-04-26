İHA
İstanbul'da cinayete kurban giden kadın toprağa verildi.
Kartal’da bir rezidansta müteahhit Ömer Öktem, estetisyen Selin Yalın’ı tabancayla vurarak öldürdü.
Suçunu itiraf etti
Öktem, kadının ailesini arayarak intihar ettiğini söyledi. Gözaltına alınan Ömer Öktem cinayeti itiraf etti.
Yalın'ın kuzeni olduğu öğrenildi
Rezidansta öldürülen Selin Yalın'ın ünlü şarkıcı Yalın’ın kuzeni olduğu ortaya çıktı. Maltepe Merkez Camii'nde cuma namazının ardından estetisyen Selin Yalın’ın cenaze namazı kılındı.
Yalın’ın aile yakınları gözyaşı döktü. Selin Yalın’ın Başıbüyük Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
Ünlü şarkıcı Yalın’ın, kuzeninin cenaze namazına katılmadığı görüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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