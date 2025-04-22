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DHA

İstanbul Pendik'te, Özbekistan uyruklu Vasılahon Usmanova, birlikte yaşadığı sevgilisi R.A. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olayın ardından görgü tanıkları ile görüşen polis ekipleri, ikilinin kavga ettiği sırada R.A.'nın sevgilisini zorla bodrum kata götürmeye çalıştığını ve o anlarda komşuların olaya müdahale ettiğini öğrendi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Komşularının 'Dur yapma' diye bağırmalarına aldırış etmeyen şüphelinin, kadını bıçakladıktan sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

SAKLANDIĞI METRUK BİNADA YAKALANDI

Polis, yaptığı operasyonla şüpheli R.A.'yı saklandığı metruk binada yakaladı.

Gayrettepe'de bulunan Cinayet Büro Amirliği'nde sorgusu yapılan şüpheli ve Vasılahon Usmanova'nın, 13 Mart'ta İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı ve bir süredir kaldıkları evde sık sık tartıştıkları belirlendi.

"TAM OLARAK NE YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Polise ifade veren R.A.'nın, aralarında çıkan tartışma sırasında kendini kaybettiğini anlatarak tam olarak ne yaptığını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.