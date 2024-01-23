İstanbul'da sevgilisinin akrabaları tarafından saldırıya uğradı
İHA

İstanbul'da Şişli Gülbahar Mahallesi’nde geçtiğimiz aylarda bir kuaförde yaşanan olayda iddiaya göre bir genç, sokakta kız arkadaşıyla buluştu.

Ardından kızın akrabaları, ikiliyi fark edince sokak ortasında bir anda gence saldırmaya başladı.

Sevgilisinin akrabaları saldırdı

Genç, saldırıdan kaçmak için yakınlarda bulunan bir berber dükkanına sığındı.

Bu kez de gencin arkasından gelen akrabalar dükkanın içinde saldırdı

Müşteriler ve dükkan sahibi şaşkına döndü

Müşterilerin ve dükkan sahibinin şaşkına döndüğü olayda, vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu.

Yaşanan arbede dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)