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İstanbul'da sevgilisinin akrabaları tarafından saldırıya uğradı

İstanbul'da sevgilisinin akrabaları tarafından saldırıya uğradı Şişli’de iddiaya göre bir genç, kız arkadaşıyla buluştuğu sırada onu gören sevgilisinin akrabaları tarafından saldırıya uğradı. Kendisini son anda bir berbere atarak kurtulmaya çalışan genç, bu sefer dükkanın içinde dövüldü.