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DHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan bir otele sevgilisiyle birlikte gelen şüpheli bir kadın, 'Toprağım boş yerin var mı?' diyerek çalışandan oda istedi.

Boş oda olmadığını duyan kadın, çalışanlarla sözlü tartışmaya tutuştu.

Ardından resepsiyondaki masada duran cep telefonuna yönelen kadın, ilk hamlesinde telefonu alamayınca bir süre dışarıya çıktı.

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Birkaç dakika sonra çalışanın resepsiyondan ayrıldığını gören kadın, geri dönerek masadaki cep telefonunu çaldı.

Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇİĞ KÖFTECİDE YAKALANDI

Hırsızlığın ardından yapılan ihbar ile şüpheliyi araştıran polis ekipleri, şüphelinin Şişli, Beyoğlu, Kağıthane, Fatih ve Güngören’de hırsızlık olaylarına karışan Arzu Y. (25) olduğunu tespit etti.

Şüpheli Arzu Y.’nin Kağıthane Hürriyet, Çağlayan ve Gürsel Mahallelerinde de birçok olaya karıştığı belirlendi.

Şüphelinin Hürriyet Mahallesi’nde olduğu bilgisine ulaşan Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, Arzu Y.’yi çiğ köftecide yakaladı.

63 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Emniyette Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapılan Arzu Y.’nin poliste 63 suç kaydı olduğu, 25 olaydan arandığı ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Arzu Y., çıkarıldığı mahkemede 'Yağma', 'Evden hırsızlık', 'İş yerinden hırsızlık' ve 'Açıktan hırsızlık' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK YAPARKEN YAKALANMIŞ

Gözaltına alınan Arzu Y.’nin karıştığı hırsızlık olaylarının görüntüleri de ortaya çıktı. Şüphelinin Hürriyet Mahallesi’nde üstünü değiştirme amaçlı girdiği bir iş yerinde çalışanların çantalarını karıştırarak cep telefonu çaldığı ve iş yerinden çıkarken çalışan tarafından fark edilerek aralarında arbede yaşandığı ardından kaçtığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

O ANLAR KAMERADA

Bir başka olayda ise, bir binanın alt katındaki eve girmeye çalışan şüphelinin, evdeki kadın tarafından fark edilince kaçmaya çalıştığı ve kadınla arasında yaşanan arbede de güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Bir diğer olayda ise eve giren şüphelinin, hırsızlık yaptıktan sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştığı anlar görülüyor.