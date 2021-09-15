Yeğeninin sünnet düğünü için yola çıkan otomobil sürücüsü otoyolda ilerlerken, düğün arabası olarak kullanacağı aracın motor kısmından bir anda dumanlar yükseldi.

İstanbul'dan Eskişehir'e yeğenine sünnet düğünü için yolan çıkan 07 L 1130 plakalı otomobil sürücüsü Ceyhun Şentürk, otoyol üzerinde seyir halindeyken sünnet düğününde kullanacağı otomobilin motor kısmından, henüz belirlenemeyen nedenle bir anda dumanlar yükseldi.

Şentürk, korku ve panikle kendini dışarı atarak durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

BAVULLAR KÜLE DÖNDÜ

İtfaiye ekipleri alev topuna dönen araçtaki yangını kontrol altına alırken, otomobil ve içerisindeki kıyafet yüklü bavullar adeta küle döndü.

İstanbul'da seyir halinde olan otomobil bir anda alev aldı VİDEO



"KİMSE DURMADI"

Yol üzerinde yardım istese de kimsenin durmadığını ifade eden Ceyhun Şentürk,

"Motor bölümünden alev aldı. Aracın arızası yoktu, araçta tektim. Alev aldığını görünce tabii ki panik haliyle insan kendi arabasındaki yangın tüpünü unutuyor. Bir de şoför koltuğunun arkasındaydı, insanlarımıza el ettim yangın tüpü için ama kimse durmadı. İtfaiye elinden geldiğince çabuk geldi. Ama tabii onlar da geldiğinde artık yapacak bir şey yoktu, araba zaten çoktan alev almıştı. Bende herhangi bir yaralanma yok.’’ diye konuştu.





İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluşurken alev alev yanan otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.



