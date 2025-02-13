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DHA

Sultangazi Habipler-Arnavutköy Yolu'nun Malkoçoğlu Mahallesi'nden geçen kısmında yürekleri ağza getiren bir yangın meydana geldi.

Esenler istikametine giden bir kamyonetin motor kısmından duman çıktığını gören ismi öğrenilemeyen sürücü, aracı emniyet şeridinde durdurdu.

Yangın kısa sürede büyüyerek kamyonetin tamamını sardı.

KAMYONET TAMAMEN YANDI

Alevler, çevredekilerin yangın tüpleri ile müdahalesi sonrasında söndürüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, araçta ve çevresinde gerekli kontrollerde bulundu.

Tamamen yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi.