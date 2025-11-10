İstanbul'da seyir halindeki minibüs alev aldı Beşiktaş’ta TEM Otoyolu üzerinde ilerleyen bir minibüsün motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Göster Hızlı Özet Beşiktaş'ta TEM Otoyolu üzerinde seyir halindeki bir minibüsün motor kısmı alev aldı.

Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü ve olayda kimse yaralanmadı.

Yangın nedeniyle trafik kontrollü şekilde sağlandı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Yangın, saat 19.00 sıralarında TEM Otoyolu Beşiktaş Mevkii’nde meydana geldi. Esat Y. yönetimindeki minibüs, seyir halindeyken elektrik aksamında henüz belirlenemeyen bir arıza oluştu. Arızanın ardından motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durdurdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI Sağlık ekipleri, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybının olmadığını belirledi. Yangın nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Alevlerin minibüsü sardığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 3. Sayfa Haberleri Çorum'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

