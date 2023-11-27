DHA
İstanbul Üsküdar'da saat saat 10.30 sıralarında Muratreis Mahallesi Muratreis Sokak'ta seyir halindeki otomobilinden dumanlar yükseldiğini gören sürücü, aracını durdurarak yangına müdahale etmek istedi.
Sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Kullanılamaz hale geldi
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, alev alev yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Otomobilin yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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