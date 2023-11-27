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İstanbul'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

İstanbul'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı Üsküdar'da seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.