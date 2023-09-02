İHA
Başakşehir'deki akan trafikte tehlikeli bir an yaşandı.
Başakşehir Olimpiyat Stadı yolunda dün akşam saatlerinde seyir halinde olan bir hafriyat kamyonu yokuşa geldiği esnada yavaşladı.
Kilolarca beton döktü
Yavaşlayan kamyonun dorsesinde bulunan kilolarca beton yola döküldü.
O esnada kamyonun hemen arkasında başka bir araç veya yaya olmaması olası bir faciayı önledi.
O anlar kamerada
Hafriyat kamyonu şoförü ise dökülen betonu önemsemeden yoluna devam etti. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.