İstanbul'da seyir halindeyken kilolarca beton döken kamyon kamerada Seyir halinde olan bir hafriyat kamyonu yokuşta yavaşladığı esnada dorsesinde bulunan kilolarca beton caddeye döküldü. Yaşanan anlar kayda alındı.

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İHA

Başakşehir'deki akan trafikte tehlikeli bir an yaşandı.

Başakşehir Olimpiyat Stadı yolunda dün akşam saatlerinde seyir halinde olan bir hafriyat kamyonu yokuşa geldiği esnada yavaşladı.

Kilolarca beton döktü

Yavaşlayan kamyonun dorsesinde bulunan kilolarca beton yola döküldü.

O esnada kamyonun hemen arkasında başka bir araç veya yaya olmaması olası bir faciayı önledi.

O anlar kamerada

Hafriyat kamyonu şoförü ise dökülen betonu önemsemeden yoluna devam etti. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.