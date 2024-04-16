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İstanbul’da sigara içerken kilitli kalan kızı kurtarma operasyonu: Kendi haline güldü

İstanbul’da sigara içerken kilitli kalan kızı kurtarma operasyonu: Kendi haline güldü Yaşadığı evin balkonunda sigara içerken kilitli kalan genç kız, ihbarda bulununca olay yerine gelen itfaiye tarafından kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.