İstanbul'un Kağıthane ilçesinde ilginç bir olay yaşandı.
Lüks bir sitede yaşayan 23 yaşındaki İrem Öztürk, evde tek başına olduğu esnada sigara içmek için balkona çıktı.
Genç kız, sigarasını içtikten sonra eve girmek için balkonun kapısını açmak istedi ancak kilitli kaldı.
Çıkamayınca ihbarda bulundu
Denemelerine rağmen kapıyı açamayan genç kız, kurtarılmak için cep telefonundan itfaiye ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balkonda mahsur kalan genç kız için hemen harekete geçti.
Kaskla aşağı indirildi
Ekipler, merdiven aracı yardımıyla genç kızın olduğu balkona ulaştı. Ardından da genç kız, kask giydirdikten sonra sepete alınarak aşağıya indirildi.
Kontrolleri yapıldıktan sonra da kaskı çıkartıldı.
Kendi haline güldü
Aşağıda ekiplerle konuşan İrem Öztürk'ün, o anları anlatırken kendi haline gülmesi renkli görüntüler oluşturdu.
Genç kız ardından polis otosuna bindirilerek evine götürüldü. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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