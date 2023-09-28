İstanbul'da silah sesleri yükseldi! Ufuk Bayraktar'ın kafesine silahlı saldırı düzenlendi Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın sahibi olduğu kafe sabah saatlerinde silahlı saldırganların hedefi oldu. 6 el ateş eden şahıslar 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde hareketli anlar yaşandı. Cihangir bölgesinde sabah saat 11.45 sıralarında oyuncu Ufuk Bayraktar'ın sahibi olduğu kafe, silahlı saldırıya uğradı. Burada oturan Ayhan Yılmaz'a ateş edilerek silahlı saldırı düzenlendi. 2 kadın müşteri yaralandı Saldırganın silahından çıkan kurşunlar, kafede oturan Sabriye B. ve Fahri T.'ye de isabet etti. Saldırıya uğrayan Yılmaz belinden, kafede müşteri olarak bulunan Sabriye B. ve Fahri T. bacaklarından yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sokak trafiğe kapatıldı Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri, olayın yaşandığı sokağı trafiğe kapatıp şerit çekerek incelemelerde bulundu. Polis, olay sonrası kaçan Ali Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. "5-6 el ateş edildi" Olay sırasında sokakta bulunan seyyar satıcı Cemal Yükseltürk, "Olay anında silah seslerini duymamla birlikte ben hemen tezgahın arkasına saklandım. 5-6 el ateş edildi. Kafede oturan biri kadın 2 müşteri yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırıldılar." diye konuştu. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)