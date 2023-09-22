İstanbul'da silahlı çatışma! Arada kalan kurye yaralandı Esenyurt’ta husumetlisi ile tartışan esnaf, cadde ortasında silahlı çatışmaya girdi. Çatışmanın ortasında kalan bir moto kurye yaralanırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi üzerindeki bir nalbur dükkanının sahibi ile husumetlisi arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışma kısa sürede büyürken iki taraf da ellerine aldıkları tabancalarla birbirine ateş etmeye başladı.

Arada kalan kurye vuruldu

Cadde ortasında çıkan çatışma çevredeki vatandaşlarca paniğe neden olurken, mermilerden biri o esnada motosikleti ile seyir halindeki bir kuryeye isabet etti.

Çatışmanın ardından iki taraf da kaçarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine caddeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

O anlar kamerada

Yaralı moto kurye, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Film sahnelerini aratmayan çatışma anı ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)