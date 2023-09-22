İstanbul'un Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi üzerindeki bir nalbur dükkanının sahibi ile husumetlisi arasında tartışma çıktı.
Çıkan tartışma kısa sürede büyürken iki taraf da ellerine aldıkları tabancalarla birbirine ateş etmeye başladı.
Arada kalan kurye vuruldu
Cadde ortasında çıkan çatışma çevredeki vatandaşlarca paniğe neden olurken, mermilerden biri o esnada motosikleti ile seyir halindeki bir kuryeye isabet etti.
Çatışmanın ardından iki taraf da kaçarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine caddeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
O anlar kamerada
Yaralı moto kurye, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Film sahnelerini aratmayan çatışma anı ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)