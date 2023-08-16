İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde motosikletli 2 kişi sokaktan geçerken, mahalle sakinleri kendilerini yüksek ses nedeniyle uyardı.
Motosiklet sesinden rahatsız olan mahalle sakinleri ile motosikletli kişiler arasında tartışma çıktı.
Tartışma kavgaya dönüştü
Motosikletli 2 kişinin arkadaşlarının da mahalleye gelmesiyle tartışma, kavgaya dönüştü. Mahalle sakinleri ile kavga eden motosikletli gençler, kavga sırasında mahalle sakinlerine silahla ateş açtı.
O anlar kamerada
Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olay sonrası 2 kişi, motosikletlerini bırakarak kaçtı.
Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları ilk incelemenin ardından, silahla ateş ederek kaçan motosikletlileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kavga sırasında 2 kişinin silahla ateş ettiği anlar, mahalle sakinlerinden birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.