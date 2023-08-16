İstanbul'da silahlı gürültü kavgası Arnavutköy'de gürültü yapan motosikletli bir grup ve mahalle sakinleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. O anlar kameralara yansıdı.

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DHA

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde motosikletli 2 kişi sokaktan geçerken, mahalle sakinleri kendilerini yüksek ses nedeniyle uyardı.

Motosiklet sesinden rahatsız olan mahalle sakinleri ile motosikletli kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüştü

Motosikletli 2 kişinin arkadaşlarının da mahalleye gelmesiyle tartışma, kavgaya dönüştü. Mahalle sakinleri ile kavga eden motosikletli gençler, kavga sırasında mahalle sakinlerine silahla ateş açtı.

O anlar kamerada

Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olay sonrası 2 kişi, motosikletlerini bırakarak kaçtı.

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları ilk incelemenin ardından, silahla ateş ederek kaçan motosikletlileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kavga sırasında 2 kişinin silahla ateş ettiği anlar, mahalle sakinlerinden birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.