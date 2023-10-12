İstanbul'da silahlı kavga kamerada Sultangazi'de kurşunların art arda ateşlendiği kavga anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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DHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Sultançiftliği Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde bulunan bir apartmandan çıkan grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Grupta bulunan iki kişi, kavgaya tutuştu.

Tekme, tokat ve yumruklarla birbirine saldıran tarafları, diğerleri ayırmaya çalıştı.

Rastgele ateş etti

Kısa bir süre sonra taraflardan biri, belindeki silahı çıkararak rastgele art arda ateş etmeye başladı. Açılan ateşte şans eseri, kurşunlar kimseye isabet etmedi.

Bekçiler müdahale etti

Yaşanan olaya ilk olarak çevrede bulunan çarşı ve mahalle bekçileri müdahale etti. Kavgayı sonlandıran bekçiler, tarafları gözaltına aldı, olayda kullanılan silaha ise el koydu.

Gözaltına alınan kişiler, olay yerine gelen polis tarafından polis merkezine götürüldü. Kavga anları amatör kameralara yansırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)