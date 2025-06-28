İstanbul'da silahlı kavga paniği: 2 yaralı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde korku dolu anlar.....

İlçeye bağlı Ambarlı Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde, aralarında daha önceden husumet bulunan Yunus T., Sinan B. ve Engin T. isimli şahıslar karşı karşıya geldi.

Şüpheliler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönerken, 3 şüpheli mekanın dışına çıkarak tartışmaya devam etti.

2 YARALI

Kavgaya dönen tartışmada şahıslardan biri silahına davranıp husumetlisine ateş açtı.

Engin T. isimli şahıs dizinden yaralanırken o esnada sahilde bulunan ve konuyla ilgisi olmadığı öğrenilen Ahmet Fırat S. isimli vatandaş da ayağına isabet eden 3 kurşunların yaralandı.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan vatandaşlar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlatırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

ÇATIŞMAYA RAĞMEN EĞLENCE DURMADI

Öte yandan ayağından yaralanan ve kanlar içerisinde kalan şahsa çevredeki vatandaşlar müdahale ederken mekanlarda ise müzikli eğlencenin devam ettiği görüldü.