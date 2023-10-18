İstanbul'da silahlı saldırı kamerada Küçükçekmece'de 4 kişinin uzun namlulu silahlarla restorana kurşun yağdırdığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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DHA

İstanbul'un Küçükçekmece İlçesi Atatürk Mahallesi'nde 4 kişilik grup, lüks bir otomobille cadde üzerinde bulunan restorana geldi.

Taşkınlık çıkaran grubu restoran çalışanları uzaklaştırdı.

Kurşun yağdırdılar

Daha sonra araçla restoranın bulunduğu caddeye gelen şüpheliler, uzun namlulu silahla ve tabancalarla restorana kurşun yağdırdıktan sonra aynı araçla olay yerinden kaçtı.

Restorana onlarca kurşun sıkıldığı belirtildi.

Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken silahlardan çıkan kurşunlar, cadde üzerindeki başka işletmelere ve park halindeki bir otomobile isabet etti.

O anlar kamerada

Lüks bir otomobil ile gelen maskeli 4 şüphelinin ortalığı kolaçan ettikten sonra uzun namlulu silah ve tabancalarla restorana kurşun yağdırdığı anlar, ardından kaçtıkları sırada da ateş etmeye devam ettiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)