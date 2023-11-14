İstanbul'da silahlı saldırı: Yol ortasında ateş edip kaçtılar Bayrampaşa’da motosikletli iki saldırgan, aralarında husumet bulunan bir kişiyi yol ortasında silahla vurdu. Saldırı görüntüleri güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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İHA

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde, korkunç bir saldırı meydana geldi.

Motosiklet üzerinde bulunan 2 şüpheli, aralarında husumet olduğu öğrenilen bir yayayı yol boyunca takip etti.

Fırsat kollayan saldırganlar, hedefledikleri şahıs yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada silahına davrandı.

Motor üzerinde ateş ettiler

Şüphelilerden biri silahla 3-4 el ateş etti.

Mermilerden bir tanesi, kaçan adamın bacağına isabet etti.

Canını zor kurtardı

Kurşunların hedefi olan adam, can havliyle koşarak caddede bulanan iş yerine sığındı.

Yaralı adam, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçtılar

Saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaştı.

Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

"Hızla uzaklaştılar ama plakaları gözüküyordu"

Olayın görgü tanıklarından olan Hande Keskin, “Motosiklet gelirken karşıdan karşıya geçen bir yaya vardı. Motosikletli iki kişilerdi. Silahı çıkarttı belinden ve ateş etti. Bir tanesi bacağına geldi. İlki de isabet etmiş sanırım. O can havliyle de içeriye kaçtı yaralanan kişi. Hızla uzaklaştılar ama plakaları falan gözüküyordu.” şeklinde konuştu.

O anlar kamerada

Etraftaki insanların büyük korku yaşadığı dehşet dolu anlar orada bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)