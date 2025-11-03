İstanbul'da silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

- İstanbul Bahçelievler'de kimliği belirsiz bir şüpheli, husumetli olduğu kişinin evine silahlı saldırı düzenledi.
- Saldırıda hedef alınan kişi ve sokaktan geçen iki kişi yaralandı.
- Polis saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı ve soruşturma sürüyor.
Bahçelievler'de silah sesleri...
Saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, husumetli olduğu kişinin evine gelerek ateş açtı.
OLAYLA ALAKASI OLMAYAN İKİ KİŞİ VURULDU
Saldırıda hedef alınan kişi ile sokakta bulunan iki vatandaş mermilerin isabet etmesi sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.
SALDIRGAN ARANIYOR
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
Soruşturma sürüyor.