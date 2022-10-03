- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan Cenk Çelik yaşamını yitirdi
İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan Cenk Çelik yaşamını yitirdi
- 03.10.2022 - 13:49
- Güncelleme : 03.10.2022 - 13:59
İstanbul Ümraniye'de bulunan Atatürk Mahallesi Çavuşpaşa Caddesi'nde 17 Eylül'de, Cenk Çelik silahlı saldırıya uğramıştı.
Çelik'e yaklaşan biri peş peşe ateş etmişti.
Başından 2 kurşunla yaralanan Cenk Çelik, ağır şekilde yaralandı.
Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı
Saldırgan olay yerinden kaçarken, Çelik hastaneye kaldırıldı.
Yaşanan olayın ardından çok sayıda kamera kaydını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri, kimliği tespit edilen saldırgan Özgür B.’yi Edirne’den yurt dışına kaçmak üzereyken yakaladı.
Hayatını kaybetti
17 Eylül’den bu yana hastanede tedavi gören Cenk Çelik, dün gece saat 23.30 sıralarında hayatını kaybetti.
Çelik’in cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alınan Cenk Çelik’in cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı gasilhanesine götürüldü.
DHA'nın haberine göre Cenk Çelik'in cenazesinin, memleketi Siirt’e götürüleceği ve yarın öğle namazının ardından defnedileceği öğrenildi.