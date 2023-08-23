DHA

İstanbul'un ilçesinde cinayet olayı yaşandı...

Dün akşam saat 19.30 sıralarında bölgede bulunan bir otelden silah sesleri yükseldi.

İbrahim Karahan ile Ali Asker Kıtay arasında tartışma çıktı.

Hayatını kaybetti

Tartışma sırasında tansiyon yükselince silahlar konuştu; Kıtay Karahana'a ateş etti.

Ardından Kıtay yanındaki kadınla birlikte otomobile binerek kaçtı. Karahan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Silah bulundu

Polisin çalışmasıyla Kıtay ve otelden birlikte kaçtığı yabancı uyruklu Dılnoza Bayramova yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise saldırıda kullandığı silah ele geçirildi.

Adliyeye sevk edildiler

Olayı gören Zilan Şengel, bir kadının bağırma sesleri üzerine dışarı çıktıklarını ardından polis ve ambulans ekiplerinin geldiğini belirterek, “Sonradan adamın vefat ettiğini duyduk." dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.