İstanbul'da silahlı suç örgütüne eş zamanlı operasyon: 24 gözaltı

- İstanbul'da silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 24 kişi gözaltına alındı.
- Operasyonlar Sancaktepe ve Çekmeköy'de gerçekleştirildi.
- 10 şüphelinin cezaevinde olduğu ve 3 şüphelinin yurt dışında bulunduğu belirtildi.
İstanbul Emniyeti, silahlı suç örgütlerine yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak adına çalışan emniyet güçleri, başarılı çalışmalara imza attı.
SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTÜNE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Sancaktepe ve Çekmeköy ilçelerinde faaliyet gösteren, liderliğini M.Y.'nin yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 10 şüphelinin cezaevinde tutuklu bulunduğu belirlendi.
ŞÜPHELİLERDEN 3'ÜNÜN YURT DIŞINDA OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
24 şüphelinin gözaltına alındığı, 3 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.
Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.