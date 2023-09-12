İstanbul'da Silivri'de 3 tır birbirine girdi: Trafik yoğunluğu oluştu

İHA
İstanbul'un Silivri ilçesi TEM Otoyolu Tekirdağ istikametinde Çerkezköy gişeleri geçtikten sonra Beyciler sapağına girmeye çalışan 3 tır sürücüsü direksiyon hakimiyetlerini kaybederek birbirine çarptı.
Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücülerden biri araçta sıkıştı
Aracın içinde sıkışan bir tır sürücüsü itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansla Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken 3 tır ise görevlilerin çalışmaları sonrası kaldırıldı.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgede trafik normale döndü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)