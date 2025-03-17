İstanbul'da sipariş teslimine giden moto kuryeye saldırı

DHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde moto kurye olarak çalışan Yusuf Çelik, sipariş teslim etmek üzere Evliya Çelebi Caddesi'nde bulunan bir siteye girdi.

Siparişi teslim ettikten sonra aracına binip uzaklaşmaya çalışan Çelik, site yönetiminde olduğunu öne süren bir kişi tarafından sert sözlere maruz kaldı.

İkili arasında tartışma çıktı.

"ÖLDÜRÜRÜM SENİ"

Şüpheli iddiaya göre, kaskla siteye girmesi nedeniyle Çelik'e 'Çık dışarı öldürürüm seni. Hırlı mısın hırsız mısın? Çıkaracaksın kaskını.' diyerek tehdit ve hakaretlerde bulundu.

OLAY ANI KAMERADA

Özellikle sitelerde buna benzer problemlerle sık karşılaştığını söyleyen Çelik'in, şüpheli hakkında şikayetçi olacağı öğrenildi.

Olay anlar, moto kuryenin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

"KASKLA GİRMEK YASAK DEDİ"

Sitede yaşadıklarını anlatan moto kurye Yusuf Çelik, "Siteye girdim, kapıda güvenlik kapıcı hiç kimse yoktu. Müşterinin ziline bastım. Müşteri kendisi açtı kapıyı, çıktım siparişi teslim ettim müşteriye.

Geri çıkarken adamla karşılaştım dış kapıda. Bana dediği 'Kaskla içeriye girmek yasak' dedi. 'Nereye bırakayım kaskımı ya çalınırsa' dedim. Çalınsa da umurumda değil gibi kelimeler kullandı.

"SALDIRIP, AĞZA ALINMAYACAK SÖZLER SÖYLEDİ"

Sonra üzerime saldırmaya çalıştı. O esnada ben geriye doğru çıktım, caddeye kadar çıkmama rağmen peşimden geldi. Kendini yöneticiyim diye tanıttı. Ağza alınmayacak sözler kullandı, resmen küfretti bana.

Her seferinde yaşıyoruz zaten bu kaskı çıkartma meselesini. Çıkartmak sorun değil yeter ki çıkardığımız yerde bırakabileceğimiz, çalınmayacak bir yer olsun." dedi.

"EN BÜYÜK SIKINTIMIZ KASK SIKINTISI"

Aynı bölgede motokuryelik yapan Şemsettin Oran ise, "Ben de bu bölgede çalışıyorum, bu bölgenin en büyük sıkıntısı kask sıkıntısı. Güvenliğe gidiyoruz kaskı bırakmamızı söylüyor ama sorumluluk almıyoruz diyor. Motosikleti bıraktığımız vakit, çalındığı zaman kimse sorumluluk almıyor.

Gerçekten iki arada bir derede kaldık. Bir de kimlik isteyen yerler var. Eğer kimlik vermek zorunluysa bununla ilgili bir yazı paylaşılması lazım. Adam diyor ki 'Bizim sitenin kanunu bu giriyorsan gir, girmiyorsan siparişi iptal et götür' diyor. Gittiğimiz zaman da bizden kesiyorlar. Bu konu hakkında gerekli işlemlerin yapılması gerekiyor." şeklinde konuştu