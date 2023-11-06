İstanbul'da Şişli Belediyesi'ne ait sokak süpürme aracı yandı Sabah saatlerinde sokak süpürme aracı, seyir halindeyken alevlere teslim oldu. Şoförün yangın söndürme tüpüyle müdahalesine rağmen araç alev alev yandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

CHP yönetimindeki İstanbul'da, hizmette aksaklıklarının sonu gelmiyor.

Toplu taşıma ve bakım araçları, bakım ve onarım yetersizliği ile sık sık arızalanıyor.

Bunlardan biri de yine CHP yönetimindeki Şişli'de yaşandı.

Süpürme aracı alevlere teslim oldu

Okmeydanı'nda saat 07.30 sıralarında, Şişli Belediyesi'ne ait sokak süpürme aracı seyir halindeyken alev aldı.

Aracı durdurarak aşağı inen şoför, yangın tüpüyle alevlere müdahale etti.

Yangın büyüdü

Çevredekiler de hortumla su sıkarak şoföre yardım etti. Tüm çabalara rağmen yangın büyürken, araç alev alev yandı.

Haber verilmesinin ardından olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekibinin yaklaşık 15 dakika süren çalışmasının ardından söndürüldü.

Kullanılamaz hale geldi

Çalışmalar sonrası aracın kullanılamaz hale geldiği görüldü. Sokaktaki bir binanın da duvarı yangın nedeniyle oluşan dumandan karardı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)