Euro
8.6717
0.41%
Dolar
7.1241
0.27%
Altın
413.91
0.34%
Borsa
1.519
0.07%
Bitcoin
372.900
5.88%
EXEN Coin
16.86
3.94%
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    İstanbul’da site yöneticileri apartman sakinlerine saldırdı

    Kiptaş 1 Etap Konutları’nda, site yöneticileri ve apartman sakinleri arasında kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.
    • İHA
    • 24.02.2021 - 11:29
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 12:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul’da site yöneticileri apartman sakinlerine saldırdı

    Arnavutköy Hadımköy Kiptaş 1 Etap’ta yapılması planlanan tadilat ve onarım çalışmaları kapsamında site yönetiminin, her daire sakininden 6 bin liranın üzerinde para istemesi üzerine site içinde tartışmalar başladı.

    Aylardır süren tartışmaları, kavgalar ve protestolar takip etti.

    MAHKEME KARARINA UYULMADI

    Yapılması planlanan çalışmalarla alakalı mahkeme, yürütmeyi durdurdu ancak site yönetiminin bu karara rağmen çalışmalarını sürdürdüğü iddia edildi.

    İstanbul’da site yöneticileri apartman sakinlerine saldırdı VİDEO

    ARBEDE YAŞANDI

    Dün akşam kapılarda bulunan mühürleri sökerek işlemlere devam etmek isteyen site yöneticileri, kendilerini durdurmaya çalışan bir vatandaşa yumruklu saldırıda bulundu.

    Darbedilen vatandaş hastanelik oldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İstanbul’da site yöneticileri apartman sakinlerine saldırdı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir