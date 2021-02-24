İstanbul’da site yöneticileri apartman sakinlerine saldırdı

Kiptaş 1 Etap Konutları’nda, site yöneticileri ve apartman sakinleri arasında kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

Arnavutköy Hadımköy Kiptaş 1 Etap’ta yapılması planlanan tadilat ve onarım çalışmaları kapsamında site yönetiminin, her daire sakininden 6 bin liranın üzerinde para istemesi üzerine site içinde tartışmalar başladı.

Aylardır süren tartışmaları, kavgalar ve protestolar takip etti.

MAHKEME KARARINA UYULMADI

Yapılması planlanan çalışmalarla alakalı mahkeme, yürütmeyi durdurdu ancak site yönetiminin bu karara rağmen çalışmalarını sürdürdüğü iddia edildi.

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ARBEDE YAŞANDI

Dün akşam kapılarda bulunan mühürleri sökerek işlemlere devam etmek isteyen site yöneticileri, kendilerini durdurmaya çalışan bir vatandaşa yumruklu saldırıda bulundu.

Darbedilen vatandaş hastanelik oldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.