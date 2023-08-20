İstanbul'da sitede çocukların ses kavgasında komşuların kavgası Sitede çocuklarının gürültü yaptığını söyleyen kadın, komşusunu saçından tutup yerden yere vurduğu anlar sitenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir sitede Ayşe Kara ile komşusu arasında çocukların gürültü çıkarması sebebiyle sosyal medyada site grubunda tartışma yaşandı.

Bir süre sonra Kara, gruptan komşusuna dışarıda buluşmayı ve orada konuşmaya devam etmek istediğini söyledi.

Bir süre sonra apartman girişinde Kara’nın komşusu ve eşi buluştu. Sözlü tartışmaya devam eden taraflar bir anda birbirine girdi.

Saçından tutup sürüklediler

Kara’yı tutarak duvara doğru iten adam, diğer apartman sakinleri tarafından ayrıldı. Bu kez Kara’yı saçından tutan komşusu yere düşürerek süründürmeye başladı.

Adeta birbirlerine giren iki kadını, apartman sakinleri güçlükle ayırdı.

O anlar kaydedildi

Olay sonrası Ayşe Kara, darp raporu alarak komşularını polis ekiplerine şikayet etti. Yaşanan kavga anı ise sitenin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

"Ben aylardır tahrik ediliyorum"

Yaşadığı darp olayının başlangıcını anlatan Ayşe Kara, şu şekilde konuştu:

Üst komşum terasında tahta kırıyordu. Sesten rahatsız oldum. Uygulama grubundan kendilerine yazdım. Daha sonrasında grupta olmadıklarını öğrendim ve komşularımı balkondan uyardım.



Onlarla sorunumuzu hallettik. Sonrasında karşı blokta oturan komşum bana gruptan yazmaya başladı. 'Sen de çocuklarını aşağıya indirme' diye. Ama aşağı inen sadece benim çocuklarım değil.

Sadece bu şekilde bana takmış. Takmasının sebebi ise bir buçuk yıl önce kocası, çocuk sahiplerine gruptan küfür ve hareket içerikli konuşmasıydı.



Ben de ona ‘Çocuklarla bu şekilde konuşuyorsun. Sana bu saatten sonra ben mi üslup dersi vereceğim’ dedim. Daha sonrasında bana gruptan mesaj atmaya başladı. Çocuklarıma hakaretlerde bulundu. Ona ‘Sorunun benim ile gel aşağıya iniyorum çözelim’ dedim.



Aşağıya inip durumu yöneticimizle konuştum. 5 dakika sonra eşi ile beraber onlar da aşağıya geldi. Eşi ile birlikte üstüme yürüdüler. Ben aylardır tahrik ediliyorum. Bizim sitemizde ses yalıtımı yok diye çocukları aşağıya indirmeyip eve kapatamayız.

"Çocuklarımı tek başına büyütüyorum"

Olay sonrası şikayetçi olduğunu dile getiren Kara, şunları söyledi: