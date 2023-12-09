İstanbul'da sobaya tiner döktü: Ağır yaralandı Maltepe'de bir atölyede ısınmak için yakılan sobaya tiner döken Z.Ç. patlama sonrası ağır yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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DHA

İstanbul'da geçtiğimiz gün Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bulunan alüminyum atölyesinde 3 çalışan ısınmak için sobayı yaktı.

Çalışanlardan Z. Ç. elindeki tiner dolu tenekeden bir bölümünü sobayı tutuşturmak için döktü, soba alev aldı.

Sobaya üst üste tiner döktü

Yanına bir arkadaşı da gelerek soba başında bir süre ısındı. Alevler etkisini yitirince Z.Ç. elindeki teneke kutudan tekrar tiner dökmek istedi.

Ancak bir anda patlama oldu. Z.Ç alevler arasında kaldı. Can havli ile alevlerden korunmak için atölye içinde koşmaya başlayan Z.Ç. kendini yere bıraktıktan sonra iş arkadaşları müdahale etmeye çalıştı.

Alevler içinde kaldı: Ağır yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, patlama sonrası ağır yaralanan Z.Ç.'yi ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Z.Ç.'nin tedavisi sürerken yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)