İstanbul'da sokağa çıkan çocukları polis sireni durdurdu

Koronavirüs ile mücadele kapsamında ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sürerken Esenyurt'ta bir grup çocuk, sokağa çıkıp oyun oynadı. Oyun, polis sireninin duyulması ile sona erdi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Çınar Mahallesi'ndeki 1399 Sokak'ta oturan birkaç çocuk, dün akşam saatlerinde evlerinin önünde oynamaya başladı.

Onları gören komşu çocukları da kısa süre sonra onların yanına geldi.

POLİS SİRENİ OYUNU BİTİRDİ

Çocuklardan bir bölümü iki takım oluşturarak futbol oynarken, bazıları da sek sek oynadı. Ancak, çocukların sokaktaki oyunu kısa süre sonra sirenleri uzaktan duyulan ve yanlarına doğru gelen polis ekip aracı ile bitti.

Çocukların oyununu polis sireni bitirdi İZLE

HIZLA EVLERİNE GERİ DÖNDÜLER

Polis aracı gelmeden çocuklar, hızla evlerine kaçtı. Bir kadının evden izinsiz dışarı çıktığı gerekçesiyle oğlunun ensesine bir tokat attığı görüldü.