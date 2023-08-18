İstanbul'da sokak köpeğinin yola atlaması kazaya sebep oldu: 1 yaralı Kadıköy ilçesinde seyir halinde ilerleyen kadın sürücü, yola atlayan köpeğe çarparak otomobilde sıkıştı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, köpek ise hayatını kaybetti.

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DHA

Sokak köpeklerinin yol açtığı sorunlar bitmek bilmiyor.

Başıboş gezen köpekler, kimi zaman saldırı olaylarıyla kimi zaman da sebep oldukları kazalarla gündem oluyor.

Bu kez olayın adresi İstanbul.

Yola atlayan köpeğe çarptı

Kadıköy'de gece saat 01.00 sıralarında D-100 karayolunda kaza meydana geldi.

Didem Elif Baş yönetimindeki otomobil, Harem istikametinde ilerlerken aniden yola atlayan köpeğe çarptı.

Hastaneye kaldırıldı

Çarpma şiddetiyle köpek kaza yerinde ölürken sürücü otomobilin içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü Baş, yaralı olarak hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Kaza sonrası ölen köpek belediye ekipleri tarafından olay yerinden kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.