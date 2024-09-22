İstanbul'da sokak ortasında alacak-verecek kavgası Şişli'de bir süre önce kavga eden ve çevredekiler tarafından ayırılan 2 grup, bir süre sonra tekrar karşılaşarak birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. 3 kişinin yaralandığı olayda saldırganların kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

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DHA

İstanbul'da sokak ortasında çatışma..

Saat 14.30 sıralarında Merkez Mahallesi, Abide-i Hürriyet Caddesi'nde meydana gelen olayda, 2 grup arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışma çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

TABANCA VE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTILAR

Kısa süre sonra tekrar karşılaşan taraflar, birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Çıkan çatışma sonucu, baba-oğul ve bir kişi yaralandı. Saldırganların ise bir süre yürüdükten sonra araçla kaçtıkları iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yolun tek şeridini trafiğe kapatarak güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

OLAY YERİNDEKİ SİLAHLAR İNCELEME ALINDI

Öte yandan saldırganların olay yerinde bıraktıkları silahlar incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yol, belediye ekipleri tarafından temizlendi. Kapatılan şerit tekrar açıldı, trafik normale döndü.

"ARBEDE BÜYÜDÜ, 3 KİŞİYİ YARALAYIP GİTTİLER"

Yaşananları anlatan Ali Faruk Koçerlioğlu, “Sokağın arasından birkaç kişi arbede yaşadı. Bıçakları vardı sanıyorsam. Arbede büyüdü, daha sonra birkaç kişi arkadaşlarıyla beraber tekrar geldi. Tartıştıkları 3 kişiyi yaralayıp gittiler. Daha sonra bizde korkup dükkanın içine kaçtık" dedi.

ALACAK VERECEK MESELESİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

T.M.(54) , B.K.(53) ve B.K.(28) isimli şahısların silah ile yaralandığı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan şahısların hayati tehlikelerinin olmadığı anlaşılmıştır. Çevrede yapılan incelemede; 1 adet pompalı ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır.



Araştırmalarda; olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı, şüpheli şahısların; olay yerinde önce kavga çıkardıkları, ardından silahla ateş ederek olay yerinden uzaklaştıkları anlaşılmış, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştır.

SALDIRGANLARIN KAÇMA ANI KAMERADA

Saldırganların 3 kişiyi yaraladıktan sonra olay yerinden yaya olarak uzaklaştığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)