İstanbul'da sokak ortasında annesini darbeden adam kamerada Ataşehir'de sokakta torununun eşine sarılmasına tepki gösteren babaanne, oğlu tarafından darbedildi. O anlar kameralara yansıdı.

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DHA

Kavgasız bir gün olmuyor...

Bu kez ise karşı karşıya gelenler anne ile oğlu.

Akıllara durgunluk veren bir olayın adresi ise İstanbul.

Torunu babasına şikayet etti

Ataşehir ilçesinde yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. Yaşlı kadın, torununu sokakta eşine sarılırken gördü.

Babaanne bu duruma tepki gösterince torun, babasına giderek şikayet etti.

Annesini darbetti

Ardından adam soluğu, annesinin işlettiği markette aldı. Burada tartışma yaşayan anne oğlun arasında tansiyon aniden yükseldi.

Tartışmanın büyümesiyle oğlu, annesini darbetti.

O anlar kamerada

Yaşanan o anlar ise babaannenin diğer torunu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Tarafların şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)