İstanbul'da sokak ortasında cebinden telefonu çalındı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kalabalık sokakta yürüyen bir kadın, hırsızın hedefi oldu...
Fatih Mahallesi'nde gezinen şüpheli bir şahıs, gözüne kestirdiği kadını dakikalarca takip etti.
TELEFONU ÇALIP KAÇTI
Şüpheli daha sonra cadde üzerindeki kalabalığa dahi aldırış etmeden kadının cebinde bulunan telefonunu çaldı.
Olayın ardından hırsız, koşarak bölgeden ayrıldı.
O ANLAR KAMERADA
Durumu gören çevredeki vatandaşlar bağırarak müdahale etmeye çalışsa da hırsız kayıplara karıştı.
Yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.