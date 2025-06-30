Abone ol: Google News

İstanbul'da sokak ortasında cebinden telefonu çalındı

Esenyurt Fatih Mahallesi’nde bir şüpheli, kalabalığa aldırış etmeden bir kadının cebindeki telefonu çaldı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İHA İHA
Güncelleme:

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kalabalık sokakta yürüyen bir kadın, hırsızın hedefi oldu...

Fatih Mahallesi'nde gezinen şüpheli bir şahıs, gözüne kestirdiği kadını dakikalarca takip etti.

TELEFONU ÇALIP KAÇTI

Şüpheli daha sonra cadde üzerindeki kalabalığa dahi aldırış etmeden kadının cebinde bulunan telefonunu çaldı.

Olayın ardından hırsız, koşarak bölgeden ayrıldı.

O ANLAR KAMERADA

Durumu gören çevredeki vatandaşlar bağırarak müdahale etmeye çalışsa da hırsız kayıplara karıştı.

Yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

3. Sayfa Haberleri