İstanbul'da sokak ortasında erkek arkadaşını dövdü Taksim'de bir kadın, erkek arkadaşını nedeni bilinmeyen bir sebeple dövmeye başladı. Şahsa defalarca vuran kadının o anları böyle görüntülendi.

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ensonhaber.com

İstanbul Taksim'de, dün akşam saatlerinde görenleri şaşırtan bir olay yaşandı.

Bölgede bulunan bir vatandaşın kamerasına yansıyan görüntüde, bir kadının erkek arkadaşına nedeni bilinmeyen bir şekilde vurduğu görüldü.

'Kardeşlerimin yanında nasıl böyle yaparsın'

Kadının önce 'Kardeşlerimin yanında nasıl böyle yaparsın?' diyerek sözlü saldırıda bulunduğu, ardından ise erkek arkadaşına defalarca vurduğu ve aralarda dinlendiği anlar kayıt altına alındı.

Dinlene dinlene dövdü

Olayda erkek şahıs hafif şekilde yaralanırken, alkollü olduğu öğrenilen çift birbirinden şikayetçi olmadı.

Çevredeki vatandaşların ise olayı ayırmak yerine hiçbir şey yokmuş gibi izlemesi dikkat çekti.