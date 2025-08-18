İstanbul'da sokak ortasında eşini satırla öldürdü: Yakalandı

İstanbul Ümraniye'de geçtiğimiz gün saat 21.00 sıralarında, 35 yaşındaki U.S. isimli şahıs, kıskançlık sebebiyle tartıştığı Özbekistan uyruklu aynı yaştaki eşi Nıggına Sattarova'yı sokak ortasında satırla boğazını keserek öldürdü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayetin ardından kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
TARTIŞMA SEBEBİNİN KISKANÇLIK OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Olayı gerçekleştiren U.S. isimli şahıs sabah saatlerinde Ümraniye'de yakalandı.
Şüphelinin, maktulün eşi olduğu, olayı aralarında kıskançlık sebebiyle çıkan tartışma sonrası gerçekleştirdiği belirlendi.
OLAYA DAHİL OLAN BİR ŞAHIS DAHA YAKALANDI
Çalışmaların devamında, olaya dahil olduğu tespit edilen 25 yaşındaki U.B. isimli şahıs da yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.