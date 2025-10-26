İstanbul'da sokak ortasında infaz: Eski sevgilisini kurşun yağmuruna tuttu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'da kadın cinayeti...

İstanbul’un Çağlayan Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi üzerinde yaşanan olayda, bir şahıs eski sevgilisi olduğu öne sürülen Nilay Kotan'ı (42), sokak ortasında silahla 15 el ateş ederek ağır yaraladı.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTULAN KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ

Şahıs olay yerinden hızla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Nilay Kotan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik çemberi oluşturarak geniş çaplı inceleme başlattı.

Saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.