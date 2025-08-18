Abone ol: Google News

İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti: Satırla boğazını kesti

İstanbul Ümraniye'de akşam saatlerinde Özbekistan uyruklu 1992 doğumlu bir kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü. Cinayetin ardından kaçan katil zanlısının yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı.

İstanbul Ümraniye'de Aytaşı Sokak'ta henüz kimliği belirlenemeyen saldırgan, elindeki satırla genç kadının boğazını keserek ağır yaraladı.

GENÇ KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

BÖLGEDE ZANLIYI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Cinayetin ardından zanlının yakalanması için çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Zanlının ormanlık alana kaçtığı yönünde gelen ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgede geniş çaplı arama çalışmaları sürüyor.

