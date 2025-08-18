İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti: Satırla boğazını kesti

İstanbul Ümraniye'de Aytaşı Sokak'ta henüz kimliği belirlenemeyen saldırgan, elindeki satırla genç kadının boğazını keserek ağır yaraladı.
GENÇ KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
BÖLGEDE ZANLIYI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Cinayetin ardından zanlının yakalanması için çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Zanlının ormanlık alana kaçtığı yönünde gelen ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin bölgede geniş çaplı arama çalışmaları sürüyor.