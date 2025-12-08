İstanbul'da sokak ortasında kardeş kavgası

- Başakşehir'de iki kardeş arasında mal paylaşımı nedeniyle çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü.
- Kavga sırasında bir kardeş bıçakla yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
- Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Başakşehir Bayramtepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde iki kardeş arasında başlayan tartışma, kısa sürede çevredeki akrabaların da dahil olmasıyla büyüdü.
Kavgada sopa, kemer ve bıçaklar havada uçuştu.
Çevredeki vatandaşlar, tarafları ayırmak için büyük çaba gösterdi.
KARDEŞLERDEN BİRİSİ BIÇAKLANDI
Kavga sırasında kardeşlerden birinin bıçaklanarak yaralandığı ileri sürüldü.
Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 12 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.