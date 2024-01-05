İstanbul Ümraniye'de korkunç bir kavga yaşandı...
Sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde, trafikte iki sürücü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönerken, olaya sürücülerin yanında bulunanlar dahil oldu.
Bunun üzerine iki grup, sokak ortasında yumruk yumruğa birbirlerine girdi.
Kavga anı görüntülendi: Kimse ayıramadı
Kavgada taraflar birbirlerine sopa, yerden aldıkları kaldırım taşı, içi boş benzin bidonu ve kürek ile saldırdı.
Taraflardan birinin, elindeki kaldırım taşıyla kaçan kişiyi trafikteki araçların arasında kovaladığı görüldü.
Dakikalarca süren kavgayı çevredeki kimse ayıramadı. Kavgada kafasına kaldırım taşı isabet eden bir kişi yaralandı. Kavga anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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