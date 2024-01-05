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İstanbul'da sokak ortasında akıllara durgunluk veren kavga: Taş ve sopalarla saldırdılar

İstanbul'da sokak ortasında akıllara durgunluk veren kavga: Taş ve sopalarla saldırdılar Ümraniye'de sokak ortasında iki grup arasında çıkan trafik kavgasında taraflar birbirlerine kaldırım taşı, sopa, içi boş benzin bidonu ve kürek ile saldırdı. O anlar bölgede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.