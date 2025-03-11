İHA

İstanbul Esenyurt'ta 9 Mart 2025 tarihinde kayda alınan görüntülerde, güpegündüz uyuşturucu satışı olduğu gözler önüne serildi.

Uyuşturucu satıcısının mahalleye gelmesiyle daha önce haberleştiği alıcılar bir anda etrafını sardı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Uyuşturucu maddenin ücretini ödeyen şahıslar, bir anda alıp ortada kaybolduğu görüldü.

Polis ekipleri görüntüler üzerine çalışma başlattı.

HAPİS CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan çalışmada, kimlik bilgileri tespit edilen D.M.H. isimli şahıs 10. Mart 2025 tarihinde yakalandı.

Şahsa yönelik yapılan sorgulama neticesinde; çeşitli suçlardan aranma kaydının ve 15 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Yakalanan şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Dilan Kılıç
Dilan Kılıç
Editor