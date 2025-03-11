İstanbul Esenyurt'ta 9 Mart 2025 tarihinde kayda alınan görüntülerde, güpegündüz uyuşturucu satışı olduğu gözler önüne serildi.
Uyuşturucu satıcısının mahalleye gelmesiyle daha önce haberleştiği alıcılar bir anda etrafını sardı.
POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
Uyuşturucu maddenin ücretini ödeyen şahıslar, bir anda alıp ortada kaybolduğu görüldü.
Polis ekipleri görüntüler üzerine çalışma başlattı.
HAPİS CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Yapılan çalışmada, kimlik bilgileri tespit edilen D.M.H. isimli şahıs 10. Mart 2025 tarihinde yakalandı.
Şahsa yönelik yapılan sorgulama neticesinde; çeşitli suçlardan aranma kaydının ve 15 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.
Yakalanan şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış