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İstanbul'da sokak ortasında uyuşturucu satışı yapan şahıs yakalandı

İstanbul'da sokak ortasında uyuşturucu satışı yapan şahıs yakalandı Esenyurt’ta sokak ortasında uyuşturucu satışı yapan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanırken, şüphelinin çeşitli suçlardan aranma kaydının ve kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.