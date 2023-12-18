İstanbul'da son yağmurlar can suyu oldu! Barajların yüzde 49,34'ü doldu İstanbul'da yağışlı havalar yaz aylarında kuruma noktasına gelen barajlarda doluluk oranlarını artırırken, son verilere göre barajlarda doluluk oranı 49,34 seviyesine yükseldi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Türkiye, kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya...

Özellikle büyükşehirler tehlikenin en büyük olduğu yerler...

İstanbul ise bunların başında geliyor.

Yaz aylarını yağış almadan geçiren İstanbul'da barajlar kuruma noktasına geldi.

Geç gelen kış, kent sakinlerini susuzluk konusunda tedirgin ederken, son yağmurlarla birlikte bu tedirginlik kendini rahatlamaya bıraktı.

Yağışlarla birlikte, barajlardaki doluluk oranları yükselişe geçti.

Barajlarda doluluk oranı yüzde 50'ye dayandı

Kent genelinde son günlerde etkili olan yağışlar İstanbul'un barajlarına yaradı. İSKİ verilerine göre bugün itibariyle barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 49,34 olarak ölçüldü. 1 ay önce barajlardaki doluluk oranı yüzde 17,65 olarak ölçülmüştü.

İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan biri olan Alibey Barajı, yağışlı havalardan olumlu etkilendi. Barajdaki doluluk oranı hızlı bir artışla 59,17'ye ulaştı. Kuraklık nedeniyle doluluk oranı yüzde 3,5'e kadar gerileyen Sazlıdere Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 28,37'ye ulaştı.

İstanbul'un doluluk oranı en yüksek Istırancalar oldu. Yüzde 19,11'li seviyelere kadar gerileyen barajdaki doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 100 olarak ölçüldü.

Barajlarda güncel durum

İstanbul Barajlarının güncel doluluk oranları; Elmalı yüzde 86.88, Ömerli yüzde 67,05, Darlık yüzde 59,66, Alibey yüzde 59,17, Istırancalar yüzde 100, Büyükçekmece 35,82, Terkos 34,53, Sazlıdere 28,37, Kazandere 37,79, Papuçdere 24,52.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)