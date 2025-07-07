İstanbul'da sopalarla binaya saldırdılar

İstanbul'da panik dolu anlar...
Arnavutköy ilçesinde iki grup kimliği belirsiz şahıs, sebebi bilinmeyen bir şekilde sokak ortasında tartışmaya başladı.
O ANLAR KAMERADA
Tartışmanın büyümesi üzerine gruptan bazıları, kavga ettikleri kişiye ait olduğu öne sürülen bir binaya yönelerek sopalarla saldırdı.
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, ellerinde sopa bulunan kişilerin binaya doğru yönelerek cam ve kapılara vurduğu, çevredeki vatandaşların ise araya girmeye çalıştığı görüldü.
MAHALLEYİ PANİK HALİ SARDI
Saldırı sırasında mahallede kısa süreli panik yaşandı.
Olayın ardından saldırganlar bölgeden uzaklaştı.