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İstanbul'da sopalarla binaya saldırdılar

Arnavutköy ilçesinde bir grup şahıs, tartıştıkları kişilere ait olduğu öne sürülen binaya soplarla saldırdı. O anlar kameralara yansıdı.

İHA İHA
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İstanbul'da panik dolu anlar...

Arnavutköy ilçesinde iki grup kimliği belirsiz şahıs, sebebi bilinmeyen bir şekilde sokak ortasında tartışmaya başladı.

O ANLAR KAMERADA

Tartışmanın büyümesi üzerine gruptan bazıları, kavga ettikleri kişiye ait olduğu öne sürülen bir binaya yönelerek sopalarla saldırdı.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, ellerinde sopa bulunan kişilerin binaya doğru yönelerek cam ve kapılara vurduğu, çevredeki vatandaşların ise araya girmeye çalıştığı görüldü.

MAHALLEYİ PANİK HALİ SARDI

Saldırı sırasında mahallede kısa süreli panik yaşandı.

Olayın ardından saldırganlar bölgeden uzaklaştı.

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