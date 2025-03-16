İstanbul Esenyurt’ta, iki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden yaşanan tartışma çıktı.
Tartışma, gerginliğin artması üzerine kısa sürede kavgaya döndü.
O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
SOPA İLE OTOMOBİLE SALDIRDILAR
Tarafların kavgası sırasında diğer aileden biri, otomobiliyle olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.
Bunu gören grup, sopalarla araca saldırarak büyük zarar verdi.
POLİS OLAY YERİNE GELDİ
Aracıyla uzaklaşan sürücünün, kısa süre sonra otomobiliyle tekrar olay yerine gelmesiyle kavga tekrar şiddetlendi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
POLİS GELİNCE KAÇTILAR
Kavga eden grubun, polis ekiplerinin olay yerine geldiğini görünce kaçtığı öğrenildi.
Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.
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