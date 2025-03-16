Haberler



3. Sayfa



İstanbul’da sopalı alacak verecek kavgası

İstanbul’da sopalı alacak verecek kavgası Esenyurt ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kavga ve sopalı saldırıya dönüştü. Taraflardan biri otomobiliyle olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken, eli sopalı bir grup araca saldırdı.