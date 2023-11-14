İHA

Sosyal medya üzerinden dolandırıcı olaylarının sonu gelmiyor.

Dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde artan internet kullanımı sonrasında dolandırıcılar, sanal ortamda yeni yöntemler için harekete geçti.

'Ek gelir kazanmak ister misiniz?' başlıklı reklamlar yayınlayan dolandırıcılar, reklama tıklayan kişilere önce görev veriyor.

Küçük miktarlar alındı, büyük paralar ise kaptırıldı

Sonrasında ise para kazanacaklarını söylüyor. Görevleri yapmak için para yatıran vatandaşlar, küçük miktardaki ödemeleri geri aldı.

Ancak görevlerin ilerlemesiyle birlikte artan miktardaki ödemeleri geri alamadı.

30 bin TL'sinden oldu

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşayan Batuhan Yerdelen isimli genç de sosyal medya üzerinden tıkladığı reklam sonucunda para kazanma hayali kurarken 30 bin TL dolandırıldı.

Yerdelen, emniyete giderek şikayetçi olurken dolandırıcıların rahat konuşmaları ise pes dedirtti.

Dolandırıcılar, kendilerini şikayet edeceğini söyleyen mağdurlara polislerle beraber çalıştıklarını söyleyerek polis fotoğrafları yolladı.

"Beleşten para kazanmak olmuyor alın teriyle paranızı kazanın"

Yaşadıklarını anlatan mağdur Batuhan Yerdelen, şu ifadeleri kullandı:

Ben Arnavutköy'de yaşıyorum. Ben bir iş ilanı gördüm ve beni ek gelir kazanacağımı söyleyerek yönlendirdiler. Ben bu işe başladım Aslı diye biriyle konuştum ve bana görevler vermeye başladılar. Ben para yatırdım ve iki katını kazandım, daha sonra görevler büyüdükçe ben de daha fazla kazanmak istedim. Para yatırdıkça daha fazla kazandığımı söylüyorlardı. 5-10 bin derken son görev dediler ve bunu yapınca bütün parayı alabileceksiniz dediler ama parayı çekemedim. Beni başka birine yönlendirdiler ve o kişi benden 7 bin TL daha istedi. Ben tüm parayı çekemedim dolandırıcı olduklarını anladım ve 30 bin TL para kaybettim. Bize internet üzerinden ürün aldığımızı ve satıldıkça komisyon alacağımızı söylediler. Çok bilindik bir sayfayı kopyalamışlar, sahte sayfaymış. Ben komisyon aldığımı düşündüm ve 50 bin TL param birikti diye düşündüm ama dolandırıldım. Ben tek mağdur değilim, bir sürü mağdur olan var daha fazla para kaybeden var. Kendi kurmuş oldukları platform üzerinden bizimle iletişime geçiyorlar. Polislerle anlaşmalı olduklarını söylediler. Gençlere mesajım; beleşten para kazanmak olmuyor, alın teriyle paranızı kazanın.