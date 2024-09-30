İstanbul'da sosyal medya fenomeni ortalığı birbirine kattı Sosyal medya fenomeni Hülya Mizgin, İstanbul Esenyurt'ta ortalığı birbirine kattı. Bir gelinlikçide çalışanlarla bilinmeyen bir nedenle dakikalarca tartışan fenomen, polislerin gelmesiyle karakola götürüldü.

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İHA

İstanbul'da dün akşam saatlerinde Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde sosyal medya fenomeni Hülya Mizgin, bir gelinlikçide çalışanlar ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Kısa sürede sokağa taşınan olayda Mizgin, dakikalarca bağıra çağıra tartıştı.

MAĞAZA ÇALIŞANLARIYLA TARTIŞTI

Çevredeki vatandaşların polisi araması üzerine olay yerine gelen ekipler, fenomen Hülya Mizgin'i karakola götürdü.

Yaşanan o anlar ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

POLİS KARAKOLA GÖTÜRDÜ

Yaşanan tartışma anlarını anlatan Muammer Kocaman, “Ben çalışıyordum, sesleri duyunca dışarı çıktım. Bizim komşu ile bir kadın kavga ediyor. Hemen gelinlikçinin önüne doğru gittim ve tartıştığı kadının sosyal medya fenomeni Hülya Mizgin olduğunu gördüm. Yaklaşık 15 dakika bağırarak tartıştılar. Daha sonra ise polis Hülya Mizgin'i karakola götürdü.” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)