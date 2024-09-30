İstanbul'da dün akşam saatlerinde Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde sosyal medya fenomeni Hülya Mizgin, bir gelinlikçide çalışanlar ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Kısa sürede sokağa taşınan olayda Mizgin, dakikalarca bağıra çağıra tartıştı.
MAĞAZA ÇALIŞANLARIYLA TARTIŞTI
Çevredeki vatandaşların polisi araması üzerine olay yerine gelen ekipler, fenomen Hülya Mizgin'i karakola götürdü.
Yaşanan o anlar ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
POLİS KARAKOLA GÖTÜRDÜ
Yaşanan tartışma anlarını anlatan Muammer Kocaman, “Ben çalışıyordum, sesleri duyunca dışarı çıktım. Bizim komşu ile bir kadın kavga ediyor. Hemen gelinlikçinin önüne doğru gittim ve tartıştığı kadının sosyal medya fenomeni Hülya Mizgin olduğunu gördüm. Yaklaşık 15 dakika bağırarak tartıştılar. Daha sonra ise polis Hülya Mizgin'i karakola götürdü.” dedi.
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