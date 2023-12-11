DHA
İlginç olay, akşam saatlerinde İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde yaşandı.
Sahibi bilinmeyen bir inek, Bahçelievler Spor Kulübü tesislerine girdi.
Tesisteki futbolcular, karşılarında gördükleri inek karşısında önce şaşkınlık yaşadı.
Soyunma odalarına kadar girdi
Tesis içindeki odalara giren inek, bir süre tesisin bahçesinde de dolaştı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, ineği hayvan bakım merkezine götürdü.
İneğin tesiste dolaştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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