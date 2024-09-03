İstanbul'da su almak için sırada bekleyen çocuğa yorgun mermi isabet etti Bayrampaşa'da bir büfenin önünde sıra beklerken omzuna isabet eden küçük çocuğun görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

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İHA

Magandaların silahından çıkan mermiler can yakmaya devam ediyor.

Bu defa olay İstanbul'da gerçekleşti.

Bayrampaşa'da yaşayan 10 yaşındaki Çağrı Çağlar, su almak için bir büfeye geldi. Çağlar, ardından ücret ödemek için sıra beklemeye başladı.

YORGUN MERMİYLE YARALANDI

O sırada nereden geldiği bilinmeyen bir mermi ise büfenin brandasını delip, Çağlar'ın omzuna isabet etti.

Ne yapacağını bilemeyen küçük çocuk, can havliyle ağabeyine doğru koştu. Ağabeyi Mesut Çağlar, kardeşini alıp kendi aracıyla yakındaki bir hastaneye götürdü.

Çağlar oradan da ambulansla ile başka bir hastaneye sevk edildi.

O ANLAR KAMERADA

Hastanede yapılan tedavinin ardından Çağrı Çağlar'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Öte yandan polisin, olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

"MERMİ BRANDAYA ÇARPMASA SIKINTI OLURMUŞ"

Olayın yaşandığı büfe sahibi Yusuf Gürkan Kanek, "Çocuk su almaya geldi, sıra bekliyordu. Bir anda yukarıdan mermi geldi. Biz merminin brandaya vurma sesini duyduk. Çocuğun peşinden parka koştuk ama yakalayamadık.

Ağabeyi aldı hastaneye götürdü. Çocuk bağırıp çağırıyordu. Öğrendiğimize göre durumu iyiymiş. Branda yavaşlatmış mermiyi. Mermi brandaya çarpmasaymış sıkıntı olurmuş." şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)