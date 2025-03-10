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İHA

Kurduğu motosikletli suç ağıyla "yeni nesil mafya" lakabını alan elebaşı Barış Boyun, 22 Mayıs 2024 tarihinde İtalya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanmıştı.

Elebaşı Boyun'un, Türkiye'ye iadesi talebiyle süreç başlatılmıştı.

Şüphelinin ağabeyi de, dün düzenlenen bir operasyonla yakayı ele verdi.

ZEHİR TACİRLERİNE BİR DARBE DAHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında önceki gün, Beyoğlu'nda operasyon düzenlendi.

BARIŞ BOYUN'UN AĞABEYİ ÇIKTI

Operasyonda, E.B. isimli kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Barış Boyun'un ağabeyi olduğu öğrenilen E.B.'nin üst aramasında bir miktar bonzai ele geçirildi.

EVİNDEN UYUŞTURUCU ZULASI ÇIKTI

Şüphelinin evindeki aramalarda ise 29,21 bonzai, 4 bin 200 TL para ve uyuşturucu maddeleri satışa hazır hale getirmek için kullanılan çok sayıda klipsli şeffaf poşet ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli E.B. hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.