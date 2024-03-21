İstanbul'da sucu dükkanında istismar olayı! 'Çocukları kayıt altına almış' Çocuklara cinsel istismarda bulunduğu ve o anları kayıt altına aldığı gerekçesiyle tutuklanan 60 yaşındaki sucunun istismar ettiği çocuklardan birinin annesi, "Öyle bir şeytanmış ki, hiç kimseye yüzünü göstermemiş" dedi.

DHA

Türkiye, çocuk istismarını konuşuyor.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yaşanan olay her şeyi ortaya çıkardı.

60 yaşındaki sucu Metin Şenay'ın 11 yaşındaki M.Y.’yi okuldan alarak dükkanına götürdüğü belirlenince polis, iş yerine baskın düzenledi.

Yapılan incelemelerin ardından Şenay, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çığlık sesleri duyulmasın diye süngerle kaplamış

Polis ekipleri iş yerindeki odanın duvarlarının çığlık seslerinin dışarıdan duyulmaması için süngerle kaplandığını fark etti.

O anları kayıt altına almış

Gözaltına alınan Metin Şenay’ın telefonundan yüzlerce video çıktı. Videolardaki mağdur çocuklardan biri R.Ş. şimdi 19 yaşında.

"İlk olay 5 yaşında yaşandı"

R.Ş. 10 yıl boyunca Metin Şenay’ın istismarına maruz kalmış ve ifadesinde felç geçirdiğini söylemişti.

R.Ş. poliste verdiği ifadesinde yaşadıklarını, “Korkumdan aileme söyleyemedim. Metin Şenay’ı 4-5 yaşımdan beri tanırım. Beni dükkanına çağırıyordu. Gitmeyince kızıyordu. Öldürürüm diyerek tehdit ediyordu. Bana, ‘Ben seninle evleneceğim. Çocuğumuz olsun’ diyordu. İlk olay 5 yaşında yaşandı. Son olay ise ben 9’uncu sınıftayken. Cinsel ilişkiye girerken videoya çekiyordu. Felç geçirene kadar bu devam etti." diye anlattı.

"Öyle bir şeytanmış ki, hiç kimseye yüzünü göstermemiş"

R.Ş.’nin annesi S.Ş. ise şöyle konuştu:

“Şikayetçi olduk, şikayet devam ediyor. Şu an henüz mahkeme gerçekleşmedi. Mahkemede, avukat ile birlikte konuşacağız. Kızım şu an yanımda. Ben hiç bu konulara girmiyorum, ben hiç görmedim zaten. Öyle bir şeytanmış ki, hiç kimseye yüzünü göstermemiş. Öyle sucumuzdu, gidip geliyordu. Fark etmedim, çok sordum, kendim çok rahatsızdım o zamanlar, ameliyatlar falan geçirdim. Devamlı konuşuyordum, sormuştum kızıma ama sıkıntı yok. Felç olma konusunu abartmışlar, felç olmadı, bir sıkıntısı yok."

"Yargı sürecinin yakın takipçisi olmayı sürdüreceğiz"

Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan da açıklama geldi.

Bakanlık, şu ifadelere yer verdi:

Dün bazı basın yayın organlarında “Gizli Bölmede Nefessiz Bırakılan Çocuklar” başlığıyla yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.



Haberlere konu olan şahsın tutuklu olarak yargılandığı soruşturma sürecini en başından beri yakından takip ederek davanın açılması ile birlikte müdahillik talebinde bulunduk.



Haberlerde ismi geçen 2 çocuğumuz 17.11.2023 tarihinden itibaren devlet korumasında bulunmakta, istismara uğradığı iddia edilen diğer çocuklarımızla ilgili mesleki çalışmalar ise sürdürülmektedir.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tutuklu yargılanan şahsın en ağır cezayı alması için yargı sürecinin yakın takipçisi olmayı sürdüreceğiz.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)